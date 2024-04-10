Священник перед службой вспыхнул от свечки и сгорел заживо

Священнослужитель заживо сгорел в одном из храмов в Испании. Он вспыхнул, когда готовился к предстоящей службе и зажигал свечи, передает издание Sur.

Трагедия произошла в Сарагосе – это город на северо-востоке страны. Искра от свечи упала на рясу 60-летнего Хавьера Санчеса. Его одеяние и парафин, который он приготовил, тут же вспыхнули.

Священника экстренно госпитализировали с тяжелейшими ожогами. Несколько дней за его жизнь боролись, он оставался в реанимации, однако спасти священнослужителя не удалось.

Отец Хавьер был известен как «рок-священник». Он написал множество песен и выпустил три альбома. // фото: unsplash.com