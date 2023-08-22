Свое участие в экоакции «Чистое Онего» подтвердили более 500 человек

С 4 по 17 сентября на территории Карелии, Ленинградской и Вологодской областей пройдет ежегодная экоакция «Чистое Онего». Традиционно в ней участвует от 1 000 до 2 000 активистов из более чем 20 населенных пунктов. На сегодняшний день свое участие подтвердили более 500 человек. Об этой цифре рассказала депутат карельского Заксобрания Анна Лопаткина в своем телеграм-канале.

Принять участие в масштабном мероприятии можно в любой из дней. В Карелии от Медвежьегорского района уже заявился 261 волонтер, из Прионежского района – 90, из столицы Карелии и ее окрестностей свое участие подтвердил 351 человек.

Для участия в акции достаточно собрать своих друзей или коллег и определиться с местом уборки на берегу Онежского озера. Заявку на участие нужно направить не позднее 25 августа 2023 года на электронную почту 10region@onf.ru. В заявке необходимо обозначить количество человек, которые примут с вами участие, место уборки и контактные данные. После этого получить по адресу: Петрозаводск, ул. Дзержинского, д 3, каб. 4 в исполкоме Народного фронта перчатки, мешки, благодарственные письма на участников акции. Мы приготовили для участников две тысячи перчаток, две тысячи мешков, две тысячи благодарственных писем,

– рассказала Анна Лопаткина.

Отметим, что участникам предлагают разместить фотографии с акции в социальной сети «ВКонтакте» на личных страницах или в группах с хештегом #ЧистоеОнего.