Свиной грипп обнаружен в 74 регионах России

Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет в России. Свиной грипп выявлен уже в 74 регионах страны, Карелия не стала исключением.

За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба федерального Роспотребнадзора. В структуре вирусов наиболее высокой остается доля риновирусов, РС-вирусов, метапневмовирусов и аденовирусов.

По данным на 6 декабря в стране прививку от гриппа сделали более 72,4 млн человек или 49,5% от численности населения страны.

Лидерами по охвату вакцинацией от гриппа являются Тыва (61,5%), Чечня, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Карелия по-прежнему находится среди аутсайдеров. Хуже всего с вакцинацией обстановка в Мурманской области (32,5%), Хакасии (39,9) и Карелии (40,9%).

В Карелии циркулирует грипп двух типов – А и В. Заболеваемость растет, классы в школах и группы в детсадах приостанавливают деятельность.

Начинается «свиной грипп» как острое респираторное: обильные выделения из носа или заложенность носа, ангина, кашель (с высокой температурой или без нее). // фото freepik.com