«Свежо и зелено» становится карельским брендом

В Пряжинском районе Карелии выращиванием овощей, зеленых культур и садовой ягоды под брендом «Свежо и зелено» Владимир Шибаев занимается вместе с супругой Надеждой.

На участке почти в 12 га разместились поля с садовой земляникой, луком, разнообразной зеленью, теплицы со множеством сортов огурцов и томатов. Также фермеры выращивают саженцы декоративных растений и цветов. Появились среди продукции и полезные сладости – клубничная пастила без добавления сахара.

Крестьянское хозяйство Владимира Шибаева посетил первый заместитель Главы Карелии – Премьер-министр правительства республики Александр Чепик, сообщает пресс-служба правительства. Дело в том, что в 2019 году Владимир Шибаев получил государственный грант «Агростартап» на сумму почти в 2 миллиона рублей. На эти средства приобрели теплицы и мини-трактор. Как отметил Владимир Шибаев, грант серьезно помог на старте КФХ. Также фермеры получили субсидию на покупку сельскохозяйственной техники от местной администрации в 2021 году. Сегодня хозяйство является одним из главных поставщиков клубники, овощей и зелени в Пряжинском районе.

«Фермерам на бесплатной основе предоставили комфортные торговые точки прямо в центре Петрозаводска. Надеюсь, что подобные ярмарки станут ежегодной доброй традицией – это серьезная поддержка для местного сельского хозяйства»,

– отметил Владимир Шибаев.

Производство овощей за 2022 год составило 11,5 тонны. Это 5 тонн огурцов, 4 тонны помидоров, 0,5 тонны укропа, 2 тонны лука. Объем производства садовой ягоды составил порядка 5 тонн. Только за первое полугодие 2023-го валовый сбор лука составил 1,5 тонны.

Продукция Шибаевых пользуется спросом не только среди жителей Пряжинского района, местных торговых точек и общепита. Фермеры отметили, что к ним регулярно заезжают поставщики из Петербурга, везущие продукцию федеральным сетям магазинов в Карелии, чтобы докупить свежих овощей.

«В планах попробовать начать выращивание малины, участок для этого уже подготовили. Кроме того, будем засаживать клубникой новые поля, чтобы удовлетворить высокий спрос на нашу продукцию»,

– поделился глава КФХ.

Продукция фермера прошла добровольную сертификацию, ей присвоен знак «Сделано в Карелии». // Фото: пресс-служба правительства РК