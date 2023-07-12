«Мелком» приступает к созданию рыбоводного кластера в Карелии

На территории поселка Хийденсельга несколько лет успешно работает рыбоводческое предприятие «Ладожская форель». После банкротства оно вошло в состав одного из крупнейших агрохолдингов России – ГК «Мелком». Подписание инвестсоглашения на Петербургском экономическом форуме с компанией позволило возродить рыбоводный комплекс.

Сегодня объем выращивания форели на предприятии составляет 1000 т, перерабатывается 40 т рыбы в сутки. При этом хозяйство продолжает свое развитие – здесь запланировано создание целого кластера производственных объектов. В текущем году предприятие откроет региональный склад рыбных кормов, который позволит обеспечить снабжение как собственных предприятий ГК «Мелком», так и других рыбоводных хозяйств Карелии. Также в планах – строительство второй очереди цеха глубокой переработки: это не только потрошение рыбы, но и заморозка, и копчение. Компания уже вложила в развитие производства четверть миллиарда рублей инвестиций.

Деятельность предприятия полностью соответствует всем требованиям законодательства по охране окружающей среды, здесь ведется постоянный обязательный мониторинг воды.

В прошлом году мы установили уникальную систему очистки сточных вод. Она находится под землей. Строили ее почти полгода. Все проверки исходящей воды показывают отличное качество. Работа с выростными отходами идет в полном соответствии с природоохранным законодательством. Мы от него не отступаем. Но даже очищенная вода не поступает в Ладогу, она попадает в поле орошения практически в километре от озера,

– рассказал генеральный директор предприятия Андрей Царев.

«Ладожская форель» - социально ориентированная компания, активно участвует в жизни поселка.

Являясь крупнейшим предприятием в Хийденсельге, мы берем на себя полностью заботу о школе, спортшколе и детском саде. Помогаем их ремонтировать. Участвуем в поселковых праздниках, оказываем помощь ветеранам Великой Отечественной войны,

– отметил Андрей Царев.

Глава Карелии подчеркнул, что все обязательства, взятые на себя компанией в рамках инвестсоглашения, выполняются.

На предприятие пришел надежный партнер. Сегодня хозяйство успешно развивается, наращивает объемы производства, внедряет самые современные технологии. Здесь работает порядка 50 человек, в основном это местные жители. В течение года будет создано еще 50 рабочих мест. Деятельность предприятия важна также для решения задач импортозамещения. Здорово, когда есть такое взаимопонимание между бизнесом и властью,

– заявил Артур Парфенчиков.

Руководитель региона также сообщил, что в планах республики в следующем году ремонт дороги до поселка Хийденсельга.