Свежее видео со строительства детского сада на 300 мест в Калевале

Начало реализации проекта компания «КСМ» анонсировала во второй половине мая. За прошедшие 4 месяца выполнены подготовительные работы и работы нулевого цикла, в том числе свод зелёных насаждений, разработка котлована, монтаж фундаментных подушек, заливка монолитного пояса. В настоящее время завершается монтаж стеновых панелей цокольного этажа, ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей.

В планах компании до конца текущего года выполнить монтаж коробки здания будущего детского сада.

Детский сад в Калевале станет седьмым 300-местным детским садом, построенным «КСМ» за последние 8 лет. Всего же за эти годы компания возвела 14 детских садов: 8 – в Петрозаводске и 6 – в районах республики.