LADA продолжает удерживать лидерство на Северо-Западе

Таковы результаты анализа ситуации на первичном автомобильном рынке Северо-Запада, который провели эксперты блока автобизнеса банка «Открытие»*.

В целом по итогам января-августа жители Северо-Запада купили 70,3 тысячи новых автомобилей – более чем на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в СЗФО было продано 52,5 тыс. машин. При этом, продажи лидера рейтинга брендов – LADA – увеличились до рекордного уровня в 17,1 тысяч автомобилей, что на 86% больше продаж в январе-августе 2022 года. Впрочем, отечественного лидера стремительно догоняют китайские бренды, каждый из которых увеличивает продажи по сравнению с прошлым годом в несколько раз. И если в июле LADA по числу проданных автомашин опережала ближайшего преследователя – Chery – в 1,7 раза, то в августе этот разрыв уже снизился до уровня в 1,5 раза.

При этом в целом продажи китайских брендов, практически полностью захвативших топ-10 рейтинга самых популярных у жителей СЗФО брендов новых автомашин, по итогам 8 месяцев уже превысили 55% от совокупного числа проданных машин. Доля отечественных автомобилей составляет 27%, а доля корейских автопроизводителей едва преодолела отметку в 7%.

Занявший по итогам 8 месяцев 2023 года второе место китайский бренд Chery сумел реализовать в СЗФО уже более 9 тысяч автомашин. На третьем идет китайский бренд Haval – с результатом 8,2 тысяч проданных автомобилей. На четвертом месте в СЗФО бренд Geely с 6,6 тыс. проданных автомашин, а замыкает пятерку лидеров бренд Omoda, продажи которого превысили уровень в 3,6 тыс. авто.

Самой популярной моделью нового автомобиля по итогам 8 месяцев в СЗФО стала LADA 2190 Granta. Всего на Северо-Западе было продано более 5,9 тысяч таких машин, в 3,7 раза больше, чем в январе-августе 2022 года. На втором месте оказалась Chery Tiggo 7 Pro, которых было продано более 4,1 тыс., в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года. На третьем месте оказалась марка Haval Jolion. По числу проданных машин в СЗФО она преодолела отметку в 3,8 тысяч и тем самым продемонстрировала рост продаж в 3 раза.

* Анализ проведен на основе данных агентства “Автомаркетолог”.