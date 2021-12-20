Светлана Гладышева: «На Новый год дарите что-то теплое и заботливое»

Для одних уже середина декабря, а для других еще только середина декабря. Первые уже составили списки новогодних подарков своим близким и любимым, вторые еще даже и не думали о праздничной суете. Чья позиция вам более близка? И какие новогодние приятности придумали вы? Сегодня мы решили встретиться с руководителем магазина атмосферного домашнего текстиля Светланой Гладышевой и спросить о самых хитовых подарках к Новому году и Рождеству.

- Когда же покупать подарки?

- Вы знаете, когда-то давно, я с удовольствием отправлялась 31 декабря в магазины за подарками. Была какая-то такая своя праздничная традиция. Я спокойно могла выбрать то, что нравится и без суеты. Сейчас, наверное, мы не можем позволить себе такую роскошь (улыбается), иначе рискуем остаться без покупок. Сегодня, конечно же, лучше готовить подарки заранее. Когда еще не так много народа в магазинах, нет какой-то нервозности. Выбор подарков необходимо превратить в некое удовольствие. Процесс должен создавать новогоднее настроение. У нас в магазине, например, действительно, можно не торопиться. Мы постарались создать атмосферу некоего расслабления. Всегда поможем подобрать подарок под нужный запрос покупателя, чтобы он отвечал всем пожеланиям.

- Существует ли какой-то ТОП подарков на Новый год?

- Конечно! Практически каждый из нас очень хочет подарить что-то теплое, заботливое к новому году. Тем самым проявить свое отношение к другому человеку. Многие выбирают то, что приятно держать в руках. Мы понимаем, что человек будет пользоваться полученными приятными подарками каждый день и вспоминать о дарителе. Я, признаться, сама очень люблю дарить такие презенты.

Самая хитовая позиция среди подарков - это махровые полотенца. Прекрасный подарок, как для других, так и для себя. Одна наша клиентка как-то призналась: - «Вы знаете, у меня дома так много полотенец, и все хорошие! Но, каждый раз, когда достаю свежие полотенца с полки, рука тянется именно к вашим!». После таких слов она довольная ушла от нас с двумя пакетами новых полотенец.

К Новому году можно собрать комплект больших полотенец, а можно маленьких, размером 30 см на 50 см. Это отличнейший вариант, для тех, кто хочет отблагодарить, скажем, учителя или врача. Согласитесь, это не банальная коробка конфет, которая станет пятой в очереди подарков, а вполне достойный запоминающийся знак внимания.

Постельное белье пользуется особой популярностью. У нас даже есть байка по этому поводу: каждый год в наш магазин приходит семейная пара и покупает к празднику новый комплект постельного белья, говорят, что это хорошая традиция в их доме. Купишь комплект – год удачно сложится и будет интересным. Однажды не купили, не придали значения, и пожалели. Конечно же, у каждого свои традиции. Очень часто к нам приходят мужчины и покупают постельное белье для своих мам. Это всегда такой трогательный момент получается. Мы стараемся помочь клиентам с выбором и делаем это с той же заботой, которую проявляет клиент к своему родителю. У нас есть комплекты, как собственного производства, так и фабричного. На любой вкус и запрос.

Часто дарят одеяла и подушки. Отличная идея для подарка, потому что своим выбором вы можете подарить человеку комфортный полноценный сон, уют и заботу. Особенно популярны регулируемые подушки. Их часто выбирают жены в качестве подарка для мужа, дарят родителям, родственникам. Тут сложно ошибиться. Помните, мы уже говорили о том , что они очень удобные. Эти подушки регулируются по высоте. Подушка состоит из съемного чехла на молнии. Внутри он простеган наполнителем. Состав везде натуральный. Внутрь чехла вкладывается подушка с наполнителем. Т.е. при необходимости вы имеете возможность регулировать ее по высоте и по плотности именно так, как вам нужно и удобно. Удобство конструкции еще и в том, что можно постирать и подушку, и чехол. А можно только чехол, который высохнет в несколько раз быстрее. И детские, и взрослые такие подушки отлично подойдут для подарка. Вы всегда угадаете с высотой, потому что она регулируется

Такую подушку можно купить и для себя, ведь Новый год – это время, когда можно и нужно вспомнить о себе, о своих желаниях, о своем комфорте. Не упускайте возможность себя побаловать.

В качестве подарка отлично подойдут халаты. Махровые, «Пике», стриженные, мужские и женские, длинные и короткие. Выбор огромен. Очень приятно возвращаться с работы домой, смывать с себя трудовой день и погружаться в уютную домашнюю обстановку. Обладатель такого подарка будет искренне благодарен своему дарителю.

И, конечно же, атмосферным и приятным подарком на новогодние и рождественские праздники станет кухонный и столовый текстиль. Скатерти, полотенца, кухонные дорожки, салфетки, фартуки и декоративные подушки. Новогодние и всесезонные. Кстати, льняные полотенца просто не убиваемые. У меня, например, всегда на ручке духовки такие висят. И уютно, и с настроением, а главное, служит долго.

- Что подарить человеку, у которого все есть?

- В этом случае я рекомендую ароматы для дома, диффузоры и ароматические свечи. Они раскрываются как хороший парфюм. Красиво звучат и полностью безопасны. Отлично подойдут в качестве самостоятельного подарка, и как дополнение к пледу, например, постельному белью или полотенцу.

Я называю эту категорию подарков «настроенческие». С их помощью можно создать новогоднюю атмосферу. Есть новогодние ароматы: хвойные, древесно-цитрусовые, аромат бергамота и глинтвейна. А ароматические свечи — те самые штучки, которые создают уют и греют душу.

- А ваши клиенты получают подарки?

- О, да! Мы очень любим радовать своих клиентов. Создавать настроение. Нам от этого становится как-то теплее, особенно зимой. В этом году мы подготовили маленькие новогодние презенты: крафтовые пакеты, милые открытки с пожеланиями, которые можно выбрать и, конечно же, сервис. Упакуем-вложим-привезем. Однажды клиентка призналась, что ее подкупила забота персонала: - «Все сделали за меня – собрали, упаковали, доставили и порадовали. Это значительно освободило мое такое нужное время».

У нас работает интернет магазин, где можно в спокойной обстановке выбрать подарок на любой вкус, получить консультацию и заказать доставку. Никуда ехать не нужно. Кстати, за покупки от 5000 рублей – доставка будет совершенно бесплатной.

Есть еще одна хорошая традиция и примета: Черная кошка – к счастью в доме!

Магазин «Бастет», пр.К.Маркса, 20

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