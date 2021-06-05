Свалку возле Беломорска могут увезти в другой район Карелии

В Беломорске собираются рекультивировать свалку, расположенную на окраине города. Стоимость работ еще не известна: ее должны определить специалисты, которые выиграли контракт на инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации.

Согласно открытым данным, ПСД обойдется казней в 10,5 миллиона рублей. Подрядчики должны будут выяснить, как сильно свалка повлияла на окружающую среду. Также им предстоит определить способ рекультвации.

Как рассказали в Министерстве природы, методов ликвидации свалки может быть несколько. Самый нежелательный и дорогостоящий – перевезти отходы на полигон в другом районе Карелии. Два других варианта связаны с переработкой отходов, если на свалке обнаружится вторсырье, либо с захоронением их в терриконах.