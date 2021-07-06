Свалку в Прионежском районе убрали лишь после угрозы крупного штрафа

Чтобы добиться ликвидации свалки в лесу Прионежского района, судебным приставам пришлось неоднократно обращаться в суд. Ранее он уже вынес решение о том, что одна из организаций должна убрать отходы с территории Прионежского центрального лесничества. Но эти требования в полном объеме не исполнялись, сообщает УФССП по региону.

Когда приставы выяснили, что участок до конца не убран, они взыскали с организации исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. Это не помогло, компания обратилась в суд и получила отсрочку.

Когда она истекла, организация предъявила договор с Петрозаводским ДРСУ на вывоз коммунально-бытового мусора. Но в указанные в нем сроки работы не велись.

Приставы снова потребовали выполнить решение суда и оштрафовали компанию-должника на 30 тысяч рублей. Но организация все равно не спешила с уборкой. Тогда взыскание обратили на ее счета. Это тоже не помогло.

Следующим шагом было составление протокола об административном правонарушении, по которому с нарушителя могли взыскать минимум миллион рублей, а максимум – три. Организация через суд снова получила отсрочку.

Правда, за предоставленное судом время мусор все же убрали. Приставы выехали на место свалки и убедились, что оно чистое. //Фото: «Своя колокольня»