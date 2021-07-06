Мать ребенка-дошкольника сначала пожалели, а потом отправили в колонию

Осужденной с отсрочкой к пяти годам лишения свободы жительнице Медвежьегорского района вернули реальное наказание. Шанс исправиться ей давали дважды, но в итоге осужденная все же не осталась на воле. В прокуратуре Карелии сообщили, что такое решение принято из-за аморального образа жизни женщины.

Ходатайство о замене отсрочки на реальное лишение свободы подала уголовно-исполнительная инспекция. Приговор еще в 2019 году вынес Медвежьегорский районный суд. Женщину наказали за оскорбление полицейского и насилие в отношении него. Но она на тот момент воспитывала трехлетнего малыша, поэтому приговор отсрочили до достижения им 14-летнего возраста.

Однако мать пила, вела себя аморально, плохо исполняла свои родительские обязанности. Ее несколько раз привлекали к административной ответственности.

Начальник уголовно-исполнительной инспекции еще в прошлом попросил суд заменить ей отсрочку отбывания наказания реальным лишением свободы. Но тогда ему отказали, дав осужденной шанс.

Она им не воспользовалась и продолжала жить привычной жизнью. В итоге ходатайство подали снова, на этот раз суд его удовлетворил. Женщина отправилась в колонию-поселение. Ребенка передали органам опеки и попечительства. //Фото: «Уральский меридиан»