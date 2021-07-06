Приставы заманили алиментщика под видом собеседования о новой работе

Судебные приставы в Петрозаводске смогли встретиться с должником по алиментам только прибегнув к хитрому приему. Мужчина не платил деньги на содержание своего ребенка. В итоге задолженность выросла до 300 тысяч рублей. Никакие меры наказания на горе-отца не действовали, его объявили в розыск. Попался нарушитель, когда пришел на собеседование по поводу работы, сообщили в пресс-службе УФССП по Карелии.

Неплательщика алиментов ранее уже наказали, назначив ему наказание в виде 60 часов исправительных работ. Но мужчина к ним не приступал, скрывался от судебных приставов. Петрозаводчанина стали искать и выяснили, что он подал резюме, желая устроиться на работу в одну из организаций города.

Приставы спланировали оперативную комбинацию, пригласив должника якобы на собеседование. Когда алиментщик пришел к зданию, где располагалась организация, его остановили у входа. На мужчину составили административный протокол. Его оштрафовали на 75 тысяч рублей. Кроме того, возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты алиментов. //Фото: abakan-news.net