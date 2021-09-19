Существенных осадков в Карелии в понедельник не ожидается

Завтра, 20 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, -3°С, у водоемов до +6°С, днем +5, +10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +3+7, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже +6+7, пасмурно, без осадков.

В Сортавале +6+9, пасмурно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/PublicDomainPictures