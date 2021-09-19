19 сентября 2021, 17:34
Существенных осадков в Карелии в понедельник не ожидается
20 сентября температура воздуха в республике не поднимется выше плюс 10
Завтра, 20 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, -3°С, у водоемов до +6°С, днем +5, +10°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +3+7, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже +6+7, пасмурно, без осадков.
В Сортавале +6+9, пасмурно, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/PublicDomainPictures