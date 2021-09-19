Слабые дожди пройдут сегодня в Карелии

Сегодня, 19 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +7, +9°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Утром местами слабый дождь. Ветер северо-восточный, восточный слабый, днем на юге умеренный. Температура воздуха +6, +11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +4+7, пасмурно, без осадков.

В Сегеже +6+7, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале +6+9, пасмурно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/pepperminting