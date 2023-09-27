Сухоруков раскритиковал фильм «Брат-3»

Народный артист России Виктор Сухоруков, снявшийся в двух частях фильма «Брат», не оценил картину «Брат-3», премьера которой запланирована на ноябрь. Слова актера приводит издание «Абзац».

Сухоруков отметил, что уровень нового фильма является «примитивным, пошлым, банальным, наглым и циничным». Он отметил, что ни он, ни другие участники легендарного фильма не имеют никакого отношения к его продолжению.

«Обсуждать шпану мне неинтересно. С этим должны разбираться представители ведомств. Третья часть, четвертая, пятая или десятая...»,

- сказал артист.

Сухоруков отметил, что на премьеру фильма он не пойдет. «Наверное, устроителям на это наплевать, но и мне на них наплевать», - резюмировал актер.

Фильм «Брат-3» должен выйти в прокат 23 ноября. Картина не будет связана с двумя первыми частями проекта, снятыми режиссером Алексеем Балабановым. В «Брате-3» будут показаны события 2000-х, происходящие в Тамбове. В актерский состав фильма вошли рэп-исполнитель Птаха, мэр Архангельска Александр Донской, звезда сериала «Кадетство» Павел Бессонов, Василий Карпенко, Юрий и Владимир Торсуевы, а также Антон Зацепин. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters