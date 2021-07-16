Судостроительный завод в Петрозаводске получит пять миллиардов рублей

На цифровую верфь Онежского судостроительного завода в Петрозаводске из федеральной казны выделят порядка 5 миллиардов рублей. Об этом на заседании правительства 16 июля сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, уже создан наблюдательный совет, в который вошли компетентные люди. Это в первую очередь специалисты, связанные с судостроением.

27 июля вместе с Советом безопасности РФ в Москве пройдет совещание по вопросу создания цифровой верфи в Карелии. Она будет первой в России.

Первый транш – 500 миллионов рублей – поступит уже во втором полугодии.

Идея цифровой верфи подразумевает комплекс самых современных технологий, в том числе лазерную резку металлов и их сварку. Станки и машины будут связаны информационно и объединены в единую систему управления.

Напомним, масштабный проект стали обсуждать еще в минувшем году. Тогда сообщалось, что новые мощности судоверфи позволят строить суда в классе «река-море». // Фото: правительство Карелии