Жители 11 населенных пунктов распределят 24,5 млн на благоустройство

Завершился конкурсный отбор на право принять участие в «Народном бюджете» Карелии. Победили 11 муниципальных образований республики, им выделят 24,5 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на обустройство общественной инфраструктуры, сообщили в правительстве региона.

В скором времени в победивших муниципальных образованиях примут положение о реализации «Народного бюджета». После этого проживающие там люди смогут сформировать инициативные группы и подготовить предложения по развитию общественных территорий.

Все эти предложения рассмотрит общественная экспертная комиссия, в которую входят представители законодательной и исполнительной власти республики, общественных объединений и муниципалитетов.

Одобренные проекты опубликуют в СМИ и вынесут на общественное голосование. Их нужно будет завершить до конца текущего года. // Фото: stolica