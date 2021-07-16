16 июля 2021, 09:24
Экономика

Жители 11 населенных пунктов распределят 24,5 млн на благоустройство

В Карелии подвели итоги конкурса на участие в проекте «Народный бюджет»

Завершился конкурсный отбор на право принять участие в «Народном бюджете» Карелии. Победили 11 муниципальных образований республики, им выделят 24,5 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на обустройство общественной инфраструктуры, сообщили в правительстве региона.

В скором времени в победивших муниципальных образованиях примут положение о реализации «Народного бюджета». После этого проживающие там люди смогут сформировать инициативные группы и подготовить предложения по развитию общественных территорий.

Все эти предложения рассмотрит общественная экспертная комиссия, в которую входят представители законодательной и исполнительной власти республики, общественных объединений и муниципалитетов.

Одобренные проекты опубликуют в СМИ и вынесут на общественное голосование. Их нужно будет завершить до конца текущего года. // Фото: stolica

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Метки: 
новости Карелии
благоустройство
Народный бюджет