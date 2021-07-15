​«Содрать, а не заработать». В Карелии хотят ввести курортный сбор

Парламент Карелии предложил Госдуме изменить федеральный закон о курортном сборе. Изменение, собственно, одно: присоединить нашу республику к числу регионов, где сейчас проводится эксперимент по внедрению “налога для туристов”. Инициатива исходит от главы Карелии.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его целью является “создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма”. На собранные с гостей деньги хотят “проектировать, строить, реконструировать, содержать, благоустраивать и ремонтировать объекты курортной инфраструктуры”.

Эксперимент по введению «налога для туристов» сейчас проводится в четырех регионах страны. Что характерно, один из этих регионов – Крым – до сих пор держит мораторий на курортный сбор. Власти полуострова полагают, что эта мера создает дополнительную нагрузку на отрасль, которой сейчас, напротив, нужны стимулы.

В Карелии, по-видимому, считают иначе.

"Республика сохраняет лидирующие позиции среди российских регионов по туристской привлекательности. Одним из важнейших достижений последних лет является очевидное опережение динамикой количества лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, темпов прироста общего числа туристов и экскурсантов, рассматриваемых в совокупности, а также посетителей",

— пишут авторы законопроекта.

Идея попросить федералов присоединить республику к эксперименту вызвала оживленную дискуссию в парламенте. Сразу несколько депутатов заявили, что курортный сбор скорее ударит по индустрии, чем поможет ей.

– Речь идет об участии в эксперименте, который рассчитан всего лишь до конца 2022 года. В этих четырех регионах представлены муниципалитеты, где есть именно курорты, и много. А что такое курорт, и что такое туристическая территория, куда люди приезжают, возможно, на одну ночевку? – задалась вопросом Эмилия Слабунова.

– Работы непочатый край, и одним курортным сбором вопрос не решим. И надо посмотреть, как исполняется закон. Посмотрите, что творится в Приладожье! Мусор несут в мешках к дороге, нет уполномоченного органа, который должен наводить порядок. Конечно, я проголосую за, но курортный сбор не решит этих проблем, — сказал Виктор Степанов.

"Я принципиальный противник такого сбора. Карелия – одна из самых дорогих республик, с точки зрения туризма. У нас очень высокие расценки. Только государственная поддержка отрасли может чего-то дать. Все остальное – это блеф. Если мы хотим развить туризм, нужно сделать реальную программу и помочь людям, которые этим занимаются. А принимать законы, которые увеличивают расходы на содержание, смысла нет",

— высказал свое мнение депутат Андрей Мазуровский.

Под расходами на содержание имелись в виду траты на администрирование курортного сбора. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее утверждал, что, по их подсчетам, затраты на обслуживание едва ли не превысят сам сбор. В Карелии, по словам Слабуновой, и таких подсчетов не велось.

– Сколько будет стоить администрирование сбора, например, в Сортавальском районе? Согласны ли муниципалитеты? Есть ли мнение предпринимателей, для которых это дополнительные издержки? Сколько предполагается собрать? Никто не смог назвать ни одной цифры. Есть опасение, что на администрирование в итоге потребуются субсидии, чтобы оплачивать работу контролеров.

"Популистский ход. Не надо думать, что нас включат в программу, которая идет к завершению. В Карелии не наведен порядок в сфере туризма. В поездах гигантское количество людей с палатками, за них потом МЧС и врачи несут ответственность, а куда они деваются – никто не знает",

— заявила Ирина Петеляева.

У сторонников законопроекта главным контраргументом стала фраза о том, что это направление – верное.

– Я бы хотел обратить внимание, что это законодательная инициатива в Госдуму по поводу одного из направлений наполнения бюджета для решения инфраструктурных проблем в курортных местах. Вполне понятно, вполне прозрачно…

"Мы должны войти в этот эксперимент российский. И не надо думать, что он закончится в 2022 году. Это направление верное. Без нормальной инфраструктуры мы потеряем. Приехавший сюда турист и уехавший неудовлетворенным никому не порекомендует сюда ехать",

— отреагировал на критику представитель главы Карелии в ЗС Юрий Шабанов.

– Считаю, что необходимо перенимать опыт европейских стран, которые первыми начали это делать. С администрированием вопрос простой, все гостиницы сдают документы в паспортный стол, — сказал депутат Виталий Красулин.

При этом в регионах, где курортный сбор уже введен, вопросы администрирования простыми не считают. Отельеры говорят, что оформление нужных бумаг занимает время, и у крупных объектов размещения возникает потребность в дополнительном персонале. Поскольку курортный сбор не относится к налогам, банки берут комиссию за его перечисление. Параллельно работники гостиниц сталкиваются с раздражением со стороны туристов, которые не хотят платить дополнительные деньги. Из-за этого снижается конкурентоспособность отелей перед апартаментами – они сдаются в частном порядке, и курортный сбор там не требуют.

Любопытно, что, по информации “Коммерсанта”, отказ платить курортный сбор ни на что не влияет: человека не могут за это выставить на улицу. Можно позже взыскать деньги через мировой суд, но это очень трудоемко. И страшно представить, какую репутацию заработает республика, которая судится со своими гостями.

В общем, проблем со взиманием курортного сбора хватает. А самая главная - сама идея брать с туриста деньги просто за то, что он приехал.

– В основе всего этого лежит порочный принцип — содрать, а не заработать. Вы сначала выведите из тени гостевые дома, турбазы, объекты размещения. Вы там денег получите в разы больше, чем от курортного сбора! Нужно увеличивать налогооблагаемую базу, увеличивать количество услуг, объектов показа, наращивать продажу сувениров. Человек с удовольствием заплатит эти деньги. А мы просто берем с него подать за то, что въехал на нашу территорию, — обратилась к авторам законопроекта Эмилия Слабунова.

Тем не менее карельский парламент принял постановление большинством голосов. Теперь судьбу курортного сбора в Карелии будет решать Государственная дума.

Кстати, еще одна причина, по которой курортный сбор не ввели в Крыму, — именно невысокое качество инфраструктуры. Председатель комитета госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк так и заявил: “Нельзя требовать с квартирантов больше денег, пока идет ремонт”. Иными словами, люди должны видеть, за что они платят. У наших властей, очевидно, логика другая. В Карелии полагают, будто приезжих, справляющих нужду в кустиках возле трассы, должна греть мысль, что когда-нибудь на этом месте на их деньги построят туалет. // Фото: Ксения Кузнецова / pixabay.com