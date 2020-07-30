Судно «Карелия» возвращается в порт после вспышки Covid-19 на борту

Капитан судна «Карелия» принял решение прекратить промысел. Корабль направляется в ближайший порт для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий и оказания помощи экипажу, сообщили в Росрыболовстве.

Напомним, ранее у 23 членов экипажа судна, работающего в Норвежском море у берегов Фарерских островов, был диагностирован коронавирус. Тем не менее, капитан принял решение продолжить промысел. Этот поступок вызвал бурную реакцию в Росрыболовстве. В ведомстве заявили, что капитан грубо нарушил предписания Роспотребнадзора, и начали проверку его действий.

После обращения представителей Росрыболовства к судовладельцу капитан корабля изменил свое первоначальное решение и отдал приказ направляться в порт.

Напомним, судно приписано к Мурманску. На его борту более 70 членов экипажа. Ранее появилась информация, что зараженных членов экипажа заставляли продолжать работу.