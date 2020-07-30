Россиянам станет проще получить субсидию на оплату ЖКХ

В России упростится порядок получения субсидий на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на премьер-министра правительства Михаила Мишустина.

Изменения вступят в силу с начала 2021 года. Теперь россиянам не придется получать справку об отсутствии задолженности по платежам, которая доказывала бы их право на субсидию.

По словам Мишустина, необходимую информацию за жителей страны будет собирать уполномоченный орган. Соответствующий документ уже подготовлен.