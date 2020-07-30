30 июля 2020, 15:16
Россия

Ноу-хау мошенников: цифры контрактов пишут исчезающими чернилами

В Москве депутатам уже дважды приносили на подпись документы, в которых сумма исчезает, стоит поднести к ней огонь

Исчезающие чернила взяли на вооружение мошенники.

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн выложила в твиттере пост о том, что ей предложили подписать акт приема капремонта в одном из домов ее в ее округе. Сумма, указанная в документе - 1 774 921,01 рубля была написана исчезающими чернилами. Если поднести к ней огонь, она… исчезает. Нетрудно догадаться, что на ее месте, уже после подписи депутата, может появиться совсем иная цифра.

«Внимание, депутатский фокус! Мне принесли акт приемки капремонта на подпись. Подносим зажигалку к сумме и происходит ЧУДО»,

— написала Штейн.

Как сообщает «Дождь», позже депутату позвонил подрядчик и сказал, что из-за нее его уволят. Он попросил ее удалить пост, но депутат отказалась. И это уже второй подобный случай:  11 июля о таком же происшествии сообщила муниципальный депутат Черемушкинского района Елена Селькова. 

Обсудить
просмотр
172026
Метки: 
ноу-хау
исчезающие чернила
мошенничество
Москва