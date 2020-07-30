Ноу-хау мошенников: цифры контрактов пишут исчезающими чернилами

Исчезающие чернила взяли на вооружение мошенники.

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн выложила в твиттере пост о том, что ей предложили подписать акт приема капремонта в одном из домов ее в ее округе. Сумма, указанная в документе - 1 774 921,01 рубля была написана исчезающими чернилами. Если поднести к ней огонь, она… исчезает. Нетрудно догадаться, что на ее месте, уже после подписи депутата, может появиться совсем иная цифра.

«Внимание, депутатский фокус! Мне принесли акт приемки капремонта на подпись. Подносим зажигалку к сумме и происходит ЧУДО»,

— написала Штейн.

внимание, депутатский фокус! мне принесли акт приемки капремонта на подпись. подносим зажигалку к сумме и происходит ЧУДО pic.twitter.com/oKuKnA7lum — штейн (@shteyni) July 29, 2020

Как сообщает «Дождь», позже депутату позвонил подрядчик и сказал, что из-за нее его уволят. Он попросил ее удалить пост, но депутат отказалась. И это уже второй подобный случай: 11 июля о таком же происшествии сообщила муниципальный депутат Черемушкинского района Елена Селькова.