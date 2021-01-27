27 января 2021, 13:54
Общество

Судьбы карельских беженцев времен Гражданской войны сложились печально

Автор книги «Карельские беженцы. Дорога домой» Елена Усачева рассказала о расколотых семьях и репрессиях на родине

Книга «Карельские беженцы. Дорога домой» посвящена истории судеб людей, оказавшихся почти сто лет назад на перепутье исторических эпох и вынужденных во время Гражданской войны бежать из Российской Карелии в соседнюю Финляндию. 

По архивным данным, в период 1918 — 1923 годы более 12,5 тысяч людей покинули территорию Карелии. В основном это были жители северных приграничных волостей, территории современного Калевальского района. Уходили массово. Так, в феврале 1922 года из 1420 местных жителей Тихтозерской волости в Финляндию ушло 1400, то есть практически вся волость. 

Почему карелы оставляли Родину, как сложились судьбы наших земляков в жерновах того времени, и как Советский Союз принял обратно беженцев — в нашей беседе с сотрудником Национального архива Республики Карелия Еленой Усачевой. 

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Метки: 
Карельские беженцы
дорога домой
книга
Елена Усачева
Гражданская война
Трагическая судьба
национальный архив карелии
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