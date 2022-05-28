Судьба российского футбола решится в июне

РФС ожидает, что Спортивный арбитражный суд вынесет решение по отстранению от соревнований российских клубов в июне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы категорически не согласны с решениями по отстранению. Мы подали в CAS апелляции по этим решениям, ждем рассмотрения и решения по этим апелляциям по существу в июне этого года. Безусловно, данные решения оказали серьезное влияние на российский футбол. Как спортивное, так и финансовое, но мы принимаем шаги для поддержки нашего футбола»,

- сказал глава РФС Александр Дюков.

Исполком УЕФА в начале мая отстранил все российские клубные и национальные команды от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2022/23 из-за событий на Украине. Из-за этого вердикта российские клубы не будут допущены до еврокубков, а сборная России исключена из числа участников нового сезона Лиги наций и в итоге лишится места в дивизионе B. Фото: pixabay.com/jarmoluk