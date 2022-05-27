Санкт-Петербург лишили чемпионата мира по хоккею 2023 года

Международная федерация хоккея лишила Санкт-Петербург права проведения чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

Вместо России в следующем году мировое первенство проведут Финляндия и Латвия. Игры пройдут в Тампере и Риге.

Также официально принято решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира 2023 года. Отметим, что до проходящего в эти дни чемпионата мира в Финляндии наша команда также не была допущена.

Напомним, в Санкт-Петербурге специально для проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года был снесен знаменитый СКК «Петербургский», на месте которого сейчас строится новый комплекс «СКА Арена», который должен стать одним из самых больших хоккейных стадионов в мире. При сносе СКК «Петербургский» 31 января 2020 года погиб рабочий из Карелии Матвей Кучеров. Фото: pixabay.com/soerli