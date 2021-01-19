Судьба Конституционного суда Карелии предрешена

19 января комитет Законодательного собрания Карелии по государственному устройству и местному самоуправлению поддержал законопроект губернатора Парфенчикова, предусматривающий упразднение Конституционного суда Карелии. Для этого необходимо внесение изменений в Конституцию Карелии и отмена некоторых нормативных и законодательных актов.

Ранее вступили в силу поправки в федеральное конституционное законодательство, которые не предусматривают деятельность региональных конституционных и уставных судов. С этим связано и упразднение Конституционного суда Карелии.

Без вопросов и обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать законопроект к принятию. Можно не сомневаться, что 21 января Законодательное собрание на очередной сессии упразднит Конституционный суд республики.

Потерявшим работу судьям будет выдаваться специальное удостоверение судьи Конституционного суда, пребывающего в отставке.