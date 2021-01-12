Более 50 жителей Карелии привлечены к ответственности за экстремизм

52 жителя Карелии привлечены к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности в 2020 году, сообщает МВД Карелии.

В отношении данных лиц был составлен 61 административный материал. Из них 27 материалов составлено за демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 21 – за производство и распространение экстремистских материалов, 13 – за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что в декабре 2020 года пятеро жителей Республики Карелия были привлечены к административной ответственности за пэкстремизм.

Во всех случаях привлеченным гражданам предстоит уплатить денежные штрафы. Максимальная сумма штрафа составила 10 000 рублей. Такое решение принято Пряжинским районным судом по результатам рассмотрения материалов в отношении жителя этого же района.

Любопытно, что ровно год назад, подводя итоги года 2019-го, МВД назвало ту же самую цифру выявленных экстремистов – 52 человека. Иначе говоря, в среднем, по одному в неделю.

Фото с сайта i.mycdn.me