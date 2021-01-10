Фильм «Один дома-2» останется без Трампа

После штурма Капитолия фанаты фильма «Один дома-2» требуют вырезать из картины эпизод с Дональдом Трампом. Напомним, речь идет об эпизоде, где ныне действующий президент США показывает главному герою кинокартины Кевину Маккаллистеру дорогу к лобби отеля Plaza.

Как пишет «Экономика сегодня», демократическая партия считает Трампа причастным к беспорядкам в здании Конгресса США.

Президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу. // Фото: Кинопоиск