Принят список программной «обязаловки» для смартфонов, планшетов и ТВ
Правительство утвердило список российских программ, которые будут в обязательном порядке устанавливать на все продаваемые в России новые гаджеты.
Что появится на смартфонах и планшетах:
Яндекс (поисковик, браузер, карты, диск),
Почта и новости Mail.ru,
ICQ,
Голосовой ассистент «Маруся»,
«Одноклассники» и OK Live,
«ВКонтакте»,
MirPay,
«Госуслуги»,
«МойОфис Документы»
Kaspersky Internet Security,
Applist.ru — программа для доступа к российским социально значимым сервисам.
На компьютеры с Windows будут предустанавливать ПО «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».
Также кабмин решил, что должно обязательно появиться на смарт-телевизорах. Здесь снова Яндекс, принадлежащий ему «Кинопоиск», а также сервисы Wink, IVI, «Первый», «ОККО», More.tv, Premier, «Смотрим», «НТВ» и Start.
Ранее Госдума отложила обязательную предустановку российского ПО до 1 апреля 2021 года — с этой даты и будут пользоваться списком правительства. // Фото: saratov.gov.ru