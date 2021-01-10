Принят список программной «обязаловки» для смартфонов, планшетов и ТВ

Правительство утвердило список российских программ, которые будут в обязательном порядке устанавливать на все продаваемые в России новые гаджеты.

Что появится на смартфонах и планшетах:

Яндекс (поисковик, браузер, карты, диск),

Почта и новости Mail.ru,

ICQ,

Голосовой ассистент «Маруся»,

«Одноклассники» и OK Live,

«ВКонтакте»,

MirPay,

«Госуслуги»,

«МойОфис Документы»

Kaspersky Internet Security,

Applist.ru — программа для доступа к российским социально значимым сервисам.

На компьютеры с Windows будут предустанавливать ПО «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».

Также кабмин решил, что должно обязательно появиться на смарт-телевизорах. Здесь снова Яндекс, принадлежащий ему «Кинопоиск», а также сервисы Wink, IVI, «Первый», «ОККО», More.tv, Premier, «Смотрим», «НТВ» и Start.

Ранее Госдума отложила обязательную предустановку российского ПО до 1 апреля 2021 года — с этой даты и будут пользоваться списком правительства. // Фото: saratov.gov.ru