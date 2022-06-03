Суд заподозрил сегежанина во лжи

Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего жителя Сегежи за дачу заведомо ложных показаний. Теперь ему может грозить наказание от крупного штрафа до трех месяцев ареста. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета по Республике Карелия.

Выступая как свидетель, мужчина во время допроса на судебном заседании по уголовному делу по обвинению его приятеля в покушении на изнасилование дал заведомо ложные показания, отрицая факт преступления.

«Судом показания свидетеля были опровергнуты, признаны недостоверными и вызванные желанием помочь подсудимому избежать уголовной ответственности. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия»,

- сообщили в следкоме. Фото: stock.adobe.