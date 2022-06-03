03 июня 2022, 11:46
Упавшее бревно убило рабочего в Карелии
Следователи завели уголовное дело после гибели мужчины на пилораме в Медвежьегорском районе
Во время разгрузки кругляка на пилораме в Медвежьегорском районе произошла трагедия, сообщили в СУ СК по РК.
Бревна разгружали с помощью манипулятора. В какой-то момент одно из них упало, погиб работник. Инцидент случился в апреле.
Следователи в конце мая возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели человека. Расследование продолжается. (фото СУ СК по РК)