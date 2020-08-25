25 августа 2020, 17:22
Экономика

Суд подтвердил наличие картельного сговора петрозаводских перевозчиков

Решение антимонопольной службы Карелии в отношении владельцев пассажирских автобусов признано законным

Арбитражный суд Республики Карелия своим решением от 14 августа 2020 года по делу №А26-5506/2020 подтвердил законность и обоснованность вынесенного Карельским УФАС России решения и предписания в отношении участников рынка пассажирских автобусных перевозок города Петрозаводска, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что ранее антимонопольным органом было вынесено решение о признании в действиях ООО «АТП №4 «Тосноавто», ООО ТК «Паллада», ООО ТК «Вираж», группы лиц в составе ООО «АТП», ООО «АТП 2», ООО «АТП 3», ООО «Авто Сити», ООО «Транспортная компания» нарушение пункта 1 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в заключении и реализации соглашения, которое привело к установлению стоимости регулярных перевозок пассажиров по маршрутам Петрозаводского городского округа в одинаковом размере, равном 32 руб.

В рассматриваемом случае заключенное хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров по маршрутам Петрозаводского городского округа, соглашение о повышении стоимости проезда выразилось в предсказуемом индивидуальном поведении формально независимых хозяйствующих субъектов, определяющем цель их действий и причину выбора каждым из них модели поведения на товарном рынке.

Перевозчики при различных условиях осуществления предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров единовременно повысили стоимость проезда пассажиров на одну и ту же величину в короткий промежуток времени, то есть совершили синхронные и последовательные действия по повышению стоимости проезда, свидетельствовавшие о скоординированном активном поведении.

Действия по установлению одинаковой цены за проезд в короткий период соответствовали интересам каждого из перевозчиков и являлись для них экономически выгодными, при этом, изменив цены на услугу в период с 11 по 19 июня 2019 года синхронно, они не теряли своего потребителя.

Такое соглашение представляло собой модель группового поведения хозяйствующих субъектов, выраженную в повторяющихся (аналогичных) действиях, не обусловленных внешними условиями функционирования соответствующего товарного рынка, а именно, антиконкурентную договоренность, сознательную кооперацию, наносящую ущерб потребителям – пассажирам.

Напомним, что «Петрозаводск говорит» писал об этом ранее.

30 октября 2019 года в карельском УФАС России состоялось первое заседание комиссии, которая приступила к рассмотрению дела о картельном сговоре между компаниями, осуществляющими автобусные пассажирские перевозки в Петрозаводске. В поле зрения антимонопольной службы попали 10 автоперевозчиков. 

Дело по признакам нарушения закона о конкуренции в УФАС возбудили 13 сентября 2019 года после заявления администрации Петрозаводска и многочисленных жалоб горожан. Поводом для возмущения общественного спокойствия стало резкое (более 14%) удорожание проезда в городских автобусах в июне 2019 года.

Стоимость проезда с 28 до 32 рублей в городских автобусах поднялась одномоментно, несмотря на то что на рынке петрозаводских автоперевозок работают разные компании. В карельском УФАС в столь единодушном всплеске цен на проезд в автобусах усмотрели признаки картельного сговора.

Убедительно доказать УФАС, что такой синхронный подъем цены обусловлен объективными причинами перевозчики не смогли.

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