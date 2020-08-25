В период пандемии экономика Карелии активно росла

Индекс промышленного производства в Карелии за семь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 121,8%, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Среднероссийский показатель за тот же период составляет 95,8%.

"По итогам января-июля 2020 года Карелия вошла в тройку лидеров среди регионов России по росту промышленного производства",

- говорится в сообщении.

Наиболее показательные положительные изменения произошли в сфере добычи полезных ископаемых. За счет увеличения производства АО "Карельский окатыш" (ПАО "Северсталь") прирост составил 147,3%. Индекс в области производства напитков вырос до 184,7% - объем выпуска продукции увеличила компания ООО "АлкоВорлд". Также рост показало пищевое производство, в том числе мясных полуфабрикатов, рыбопереработки и колбас - всего на 36,9%.

Индекс 104,2% - показатель в обрабатывающем производстве и обеспечении электроэнергией, газом, паром, кондиционированием воздуха. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений прирост составил 113,8%.

Благодаря расширению производства филиалом АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" и инженерным центром пожарной робототехники "ЭФЭР" производство машин и оборудования в Карелии увеличилось на 23,5%. На 5,4% выросли объемы обработки древесины и изготовления деревянных изделий, в основном за счет пиломатериалов.

"В апреле-мае экономика работала в условиях жестких мер ограничения, но мы не останавливали ни производство, ни стройки. По сравнению со всей страной в республике раньше заработал производственный бизнес, открылись торговые центры, запустили сферу туризма, общепита. Рост промышленного производства и рост розничного товарооборота по ряду позиций нам необходимо сохранить в ближайшие месяцы",

- приводит слова Парфенчиков пресс-служба.

С другой стороны, такие внушительные цифры роста вполне можно объяснить эффектом низкой базы, когда впечатляющие темпы роста того или иного индикатора объясняются его крайне низким стартовым показателем.