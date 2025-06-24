Суд отобрал автомобиль «Вольво» у жителя Карелии

В Карелии осудили мужчину за вождение в нетрезвом виде. Суд вынес приговор.

В 2023 году мужчина был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, но это не помешало ему весной 2024 года вновь сесть за руль в состоянии опьянения. Автомобиль «Вольво С-40» с пьяным водителем остановили правоохранители при въезде в Костомукшу.

Любителя пьяных покатушек приговорили к 200 часам обязательных работ и лиши прав на два года, рассказали в прокуратуре. Автомобиль, на котором он разъезжал, конфисковали. © «Петрозаводск говорит»