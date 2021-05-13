Суд над «тикшинским стрелком» пошел на третий круг

Текст: Георгий Чентемиров

В Муезерском районе Карелии 25 мая начнется суд над пенсионером Сергеем Трофимовым. Пожилой житель Костомукши проходит обвиняемым по громкому делу: мужчина обстрелял в Тикше местного депутата, который его избил вместе со своими друзьями. За 4,5 года служители закона так и не смогли разобраться, виновен ли Трофимов в покушении на убийство, хотя его уже дважды приговаривали к крупным срокам.

Новогодние разборки

Все произошло в ночь на 1 января 2017 года. Сергей Трофимов вместе с супругой жил в Костомукше, но в Тикше у него была дача, куда они приезжали на лето. Тогда они приехали встретить новый год. Трофимов выпил шампанского с женой, встретил праздник, после чего пошел в сельский клуб. Там тоже выпил. Спустя какое-то время у него возник конфликт с местным жителем, к которому подошли его друзья, среди которых оказался и местный депутат Валерий Пуршель. Трофимова избили и выкинули из клуба, чему есть множество свидетелей.

Трофимов пошел домой, но из окна увидел своего обидчика Пуршеля, который направлялся к его дому. Пенсионер испугался, что враг ворвется в дом. Он взял ружье, зарядил дробью на дичь и вышел во двор. Депутат увидел оружие и прыгнул в машину, за рулем которой сидела его жена. Машина начала уезжать, и Трофимов дважды выстрелил в автомобиль, повредив его.

К сожалению, на этом дело не закончилось. Трофимов пошел вслед за машиной, чтобы, по его словам, посмотреть, как его обидчик будет действовать дальше. Пенсионер боялся, что депутат вернется с подмогой. Пуршель же, вернувшись на машине к клубу, решил, что дед с ружьем опасен, а значит, его надо обезвредить, и побежал обратно.

Враги встретились на единственном освещенном перекрестке Тикши. С одной стороны вышел Трофимов с ружьем, с другой стороны выбежал Пуршель. Следом за ним двигался второй потерпевший по делу, Пискунов, который хотел остановиться депутата.

Чтобы остановить разъяренного оппонента, Трофимов пальнул дробью поверх его головы. Несколько дробинок попали в Пискунова, и тот упал. Пуршель же продолжил бежать на стрелка, и тот снова спустил курок. Основной заряд снова прошел мимо, однако несколько дробин попали в депутата. По заключению медиков, одна из них повредила пострадавшему легкое.

Когда Пуршель упал, к Трофимову подлетели односельчане, и мужчину избили второй раз за ночь. После этого он ушел домой и выпил снова. Разбудили его уже полицейские.

Покушение ли?

В отделе полиции, куда привезли Трофимова 1 января, он написал явку с повинной, где заявил, что хотел убить своего врага. Из медицинских документов явствует, что подозреваемый был пьян, а проводить следственные действия с пьяными нельзя, однако это признание легло в основу всего дела.

Трофимову инкриминировали попытку убийства общеопасным способом. Но адвокат Константин Кибизов говорит, что покушение на убийство невозможно при наличии косвенного умысла – умысел может быть лишь прямой. Он же считает, что намерения убивать кого-либо у мужчины не было, и тому есть ряд доказательств.

Во-первых, Кибизов уверяет, что Трофимов – охотник, а в армии служил в стрелковом подразделении. То есть с оружием обращаться умеет. Во-вторых, допрошенный в суде специалист-охотовед сообщил, что разлет дроби с такого расстояния, с которого стрелял Трофимов, составляет в диаметре около метра. И если бы обвиняемый бил прицельно, Пуршель такими легкими ранами не отделался бы. В-третьих, Трофимов не стал добивать упавшего обидчика, хотя мог это сделать – у него еще оставались патроны, которые он успел зарядить в ружье. Наконец, характерен выбор самих зарядов; при обыске деревенского дома выяснилось, что мужчина располагал пулями на медведя, но он к ним не притронулся.

По мнению Кибизова, в деле Сергея Трофимова может идти речь о повреждении имущества, когда пенсионер стрелял по машине жены Пуршеля. Что касается его противостояния с депутатом, здесь уместно говорить о превышении необходимых пределов самообороны. Либо, если оценивать последствия, следовало бы наказывать пенсионера за причинение тяжкого вреда здоровью – если таковой был, в чем Кибизов сомневается. Адвокат утверждает, что требовал проведения дополнительных медицинских экспертиз, потому что не уверен, что состояние Пуршеля на самом деле было таким серьезным. Дело в том, что потерпевший спустя несколько дней после стрельбы разместил в соцсетях снимок, на котором он с веселой улыбкой сидит у себя дома. А ведь в указанную дату, по документам, депутат находился в больнице.

Мытарства с риском для жизни

Осенью 2018 года Трофимову дали 10 лет колонии. Верховный суд отменил этот приговор по формальным основаниям, и дело снова ушло в Муезерский район. Как раз в это время в районах республики ввели институт прияжных заседателей, и адвокат Константин Кибизов просил судить Трофимова именно таким порядком. Однако судья Николай Антонов, принявший дело в производство, отказался удовлетворить ходатайство. По мнению судьи, требовать присяжных надо было еще на этапе следствия. Тот факт, что тогда это было невозможно, муезерский судья проигнорировал.

В 2020 году дело Трофимова рассмотрели во второй раз, и судья Антонов дал пенсионеру 9 лет колонии. Верховный суд Карелии это решение оставил в силе. Однако кассационный суд приговор отменил – именно потому, что обвиняемому не предоставили присяжных. Дело отправили на рассмотрение, через несколько дней пенсионера будут судить уже в третий раз.

Муезерский район является самым малонаселенным в Карелии. Как там будут собирать присяжных, непонятно. В Костомукше по другому делу это удалось с третьего раза, говорит Кибизов. Кроме того, судить пенсионера в Муезерском тоже будет крайне неудобно. Сейчас пенсионер находится под стражей, а в поселке нет своего изолятора, и обвиняемый находится в Сегеже. На время судов его должны привозить в Костомукшу, а уже оттуда каждый день доставлять в Муезерский суд. Дорога между населенными пунктами занимает несколько часов. Организовать нормальное питание ему физически не смогут, считает адвокат, так как условий для этого в поселке нет.

При этом здоровье Трофимова заметно ухудшилось – ему присвоили инвалидность. Два года назад у мужчины случился инфаркт; жена обвиняемого утверждает, что должной медицинской помощи ему не оказали.

За время рассмотрения дела Сергей Трофимов успел побыть под арестом, несколько раз выйти и снова попасть в СИЗО. Находясь на воле, мужчина вел себя аккуратно и дисциплинированно, исправно являлся в суд. Нужно ли его держать под стражей и дальше, вопрос дискуссионный. Адвокат считает, что испытания, с которыми уже столкнулся Сергей Трофимов, могут фатальным образом повлиять на его здоровье. А суровые приговоры, которые дважды выносили пенсионеру, с учетом его возраста и физического состояния, рисковали стать пожизненными. Теперь решать судьбу «тикшинского стрелка» должны присяжные. // Фото: regnum.ru