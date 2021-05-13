Опрос покажет, довольны ли жители Карелии качеством медицины

ОНФ проводит масштабный опрос россиян на тему качества оказания первичной медицинской помощи. Жители Карелии также могут принять участие в анкетировании. Опросы проводятся среди пациентов и медработников.

Пациентов просят ответить на вопросы, связанные с доступностью медицинской помощи, скринингов и лабораторных исследований, лекарственного обеспечения, в том числе в сельских населенных пунктах. Часть вопросов посвящена отношению к новой коронавирусной инфекции. Ответить на вопросы можно здесь.

Медработников просят ответить на вопросы о качестве труда, перегрузках на работе, обеспеченности лекарствами и медицинским оборудованием, работе медицинских информационных систем. В анкете есть блок вопросов о выплатах за работу с пациентами с COVID-19. Ответить на вопросы можно по ссылке.

Итоги мониторингов направят в Минздрав России, правительство РФ и администрацию президента. (фото ufaved.info)