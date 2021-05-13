Автомобилисту придется ответить за выброшенный строительный мусор

Жители Сулажгоры сняли фото и видео, на котором видно, как на контейнерную площадку выгружают мешки со строительным мусором. Собственник автотранспортного средства был установлен. Ему грозит административный штраф до 2 тысяч рублей, сообщает паблик «Минприроды Карелии».

Жителей Петрозаводска не раз просили выбрасывать отходы в соответствии с законом. Строительные отходы вывозятся по отдельному договору с операторами, автопокрышки можно сдать в ПМУП «Автоспецтранс» на Вытегорском шоссе, 82.

Несмотря на просьбы и разъяснения, некоторые контейнерные площадки продолжают зарастать строительными отходами, ветками и старыми шинами. На площадках наводят порядок за счет бюджета, но спустя время все повторяется вновь.

Ведомство понуждает собственников площадок и виновных убирать отходы на площадке и вокруг нее, также работает на предупреждение нарушений. Министерству также помогают бдительные граждане и система видеонаблюдения. Фото и видео, где видно номера машин, можно направлять по почте ecopetr@karelia.ru или «Вконтакте». (фото vk.com)