Суд арестовал на два месяца блогера Юрия Хованского

В Санкт-Петербурге суд арестовал до 9 августа популярного блогера Юрия Хованского. Об этом сообщает «Фонтанка».

Хованский признал свою вину лишь частично. Он просил суд отправить его под домашний арест.

По версии следствия, не позднее 3 июля 2020 года Хованский подключился к Интернет-трансляции и исполнил песню, чтобы сформировать у публики идеологию терроризма и придать ей привлекательность.

Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Фото источника