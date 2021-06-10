МВД предложило сделать техосмотр для легковушек добровольным

Техосмотр легковых автомобилей могут сделать добровольным. Соответствующие поправки подготовило МВД, сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников, его слова передает РИА Новости.

Черников отметил, что ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего транспортного средства, а потому сами должны проходить проверку. Возможность делать это в удобное время и комфортных условиях позволит сократить число аварий из-за неполадок, считают авторы документа.

При этом инициатива не затронет такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Новый механизм, как подчеркнул Черников, позволит ГИБДД сосредоточиться на техосмотре именно этих транспортных средств, ведь часто техническая неисправность - сопутствующая причина ДТП при перевозке пассажиров и грузов.

Вместе с тем МВД выступило с инициативой по разделению полиса ОСАГО и диагностической карты. Этот законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Если его примут, получение полиса обязательного страхования не будет зависеть от техосмотра. Фото мояоколица.рф