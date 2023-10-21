Суббота в Карелии будет холодной и ясной

Сегодня, 21 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +2, +4°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -1, +4°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-5, ясно.

В Сегеже -4+2, ясно.

В Сортавале -4+3, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»