В субботу в Карелии похолодает до минус 9 градусов

Завтра, 21 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5°С, днем +2, +4°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6°С, местами до -9°С, днем -1, +4°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-5, ясно.

В Сегеже -4+2, ясно.

В Сортавале -4+3, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Aaron Burden