Студентка подтвердила учетную запись на Госуслугах и потеряла деньги

Мошенники обманули 21-летнюю студентку в Карелии. Девушка ответила на звонок якобы от сотрудника сферы образования. Собеседник убедил учащуюся в том, что ей следует подтвердить учетную запись на портале Госуслуги.

Она назвала код из СМС-сообщения, после чего получила еще одно СМС, где говорилось о взломе учетной записи с номером службы поддержки. Девушка позвонила по нему и узнала о мошенниках. Следом ей позвонили якобы из Центробанка и предложили выход – перевести свои и кредитные деньги на другие счета. Студентка последовала рекомендации и лишилась 200 тысяч.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, как мошенники под видом преподавателя обманули 22-летнего студента. © «Петрозаводск говорит»