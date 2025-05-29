Попытка двух работников городского предприятия заработать провалилась

В городе горняков двух мужчин будут судить по делу о растрате с использованием служебного положения. О позорной странице из биографии работников городского предприятия в Костомукше рассказали в прокуратуре.

Двое работников весной 2024 года осуществили отгрузку трансформаторов и другого оборудования представителю покупателя в большем объеме, чем предусматривал договор. Излишки хотели продать, чтобы обогатиться. Ущерб предприятию превысил 60 тысяч.

Соучастники преступления вину признали и возместили работодателю ущерб. Как поступить с растратчиками, решит суд. © «Петрозаводск говорит»