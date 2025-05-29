Три участка земли вернут в госсобственность в Карелии

Нарушения земельного законодательства продолжают вскрывать в Карелии, а земли возвращать в собственность государства.

Очередные нарушения выявили в селе Челмужи Медвежьегорского района, сообщили в прокуратуре. В прошлом году мужчина арендовал три земельных участках для индивидуального жилищного строительства. Он возвел жилье, зарегистрировал и оформил право собственности на землю в упрощенном порядке.

Но, как показала проверка прокуратуры, постройки не имели признаков капитального строения. У них не было подземной части, строения не были подключены к инженерно-техническим коммуникациям и не были пригодны для проживания.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать сделку по купле-продаже участков ничтожными и вернуть их в собственность государства. Суд позицию поддержал. В отношении бывшего арендатора завели три уголовных дела о мошенничестве. © «Петрозаводск говорит»