06 апреля 2021, 17:53
Студентка ПетрГУ разработала туристический маршрут для незрячих людей
Познакомиться с проектом «Петрозаводск на кончиках пальцев» уже можно на туристском портале
Студентка Петрозаводского госуниверситета Анастасия Сухоцькая разработала туристический маршрут для слабовидящих и незрячих людей, сообщает сайт администрации города.
Проект назвали «Петрозаводск на кончиках пальцев». В список достопримечательностей на маршруте попали музеи, торговые точки, парки, набережная Онежского озера, необычные рестораны и гостиницы.
Путь оборудован специальными подсказками и советами, при помощи которых туристы, имеющие проблемы со зрением, смогут сформировать представление о Петрозаводске, его истории и архитектуре.
Кроме того Анастасия разработала уникальную тактильную карту города.
Подробнее познакомиться с маршрутом и программой можно на туристском портале Петрозаводска.
Фото с сайта городской администрации