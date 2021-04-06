Студентка ПетрГУ разработала туристический маршрут для незрячих людей

Студентка Петрозаводского госуниверситета Анастасия Сухоцькая разработала туристический маршрут для слабовидящих и незрячих людей, сообщает сайт администрации города.

Проект назвали «Петрозаводск на кончиках пальцев». В список достопримечательностей на маршруте попали музеи, торговые точки, парки, набережная Онежского озера, необычные рестораны и гостиницы.

Путь оборудован специальными подсказками и советами, при помощи которых туристы, имеющие проблемы со зрением, смогут сформировать представление о Петрозаводске, его истории и архитектуре.

Кроме того Анастасия разработала уникальную тактильную карту города.

Подробнее познакомиться с маршрутом и программой можно на туристском портале Петрозаводска.

Фото с сайта городской администрации