Студентка искала попутку в Интернете и лишилась денег

20-летняя студентка лишилась более 14 тысяч рублей при поиске возможности добраться до Петрозаводска из Петербурга.

По сообщению полиции, девушка нашла объявление о поиске попутчиков, она написала по указанному номеру телефона.

С ней связался якобы водитель, попросил перейти по ссылке, заполнить форму. Студентка ввела реквизиты банковской карты и коды из смс-сообщений и лишилась денег.

К расследованию подключилась полиция. // фото unsplash.com/ Priscilla Du Preez