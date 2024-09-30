30 сентября 2024, 10:56
Студентка искала попутку в Интернете и лишилась денег
Девушка искала вариант добраться из Петербурга в Карелию, но наткнулась на мошенников
20-летняя студентка лишилась более 14 тысяч рублей при поиске возможности добраться до Петрозаводска из Петербурга.
По сообщению полиции, девушка нашла объявление о поиске попутчиков, она написала по указанному номеру телефона.
С ней связался якобы водитель, попросил перейти по ссылке, заполнить форму. Студентка ввела реквизиты банковской карты и коды из смс-сообщений и лишилась денег.
К расследованию подключилась полиция. // фото unsplash.com/ Priscilla Du Preez