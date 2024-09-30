Ребенок из Карелии получил переломы в лагере в Краснодарском крае

Девочка пострадала во время отдыха в детском лагере в Туапсе минувшим летом. Мама ребенка обратилась к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину.

Девочка упала с двухъярусной кровати, которая не была оборудована бортиками. В результате у ребенка переломы.

«Сотрудники учреждения не доставили ребенка в медицинское учреждение своевременно, а также не уведомили мать девочки о произошедшем»,

- говорится в сообщении приемной Бастрыкина.

В этом же лагере в сентябре во время купания в бассейне захлебнулась девочка. За ее жизнь несколько дней боролись врачи, но девочка скончалась.

Краснодарские следователи начали проверку по факту травмирования ребенка. Бастрыкин потребовал доложить ему промежуточные результаты проводимой процессуальной проверки, а также доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту гибели девятилетней сегежанки. // фото freepik.com