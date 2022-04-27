27 апреля 2022, 20:07
Студент из Петрозаводска признан лучшим вальщиком леса в России
На состязаниях молодых профессионалов в Ярославской области отличился третьекурсник Максим Исаков
Лучшим молодым профессионалом России по компетенции «Вальщик леса» стал Максим Исаков, третьекурсник Лесотехнического техникума в Петрозаводске. Об успешном выступлении студента на итоговых соревнованиях, приравненных к финалу национального чемпионата «Молодые профессионалы» сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Соревнования в Ярославской области собрали участников из Новосибирской, Воронежской, Ленинградской, Московской и Ярославской областей, Карелии и Марий Эла. (фото Минприроды РК)