Студент из Петрозаводска признан лучшим вальщиком леса в России

Лучшим молодым профессионалом России по компетенции «Вальщик леса» стал Максим Исаков, третьекурсник Лесотехнического техникума в Петрозаводске. Об успешном выступлении студента на итоговых соревнованиях, приравненных к финалу национального чемпионата «Молодые профессионалы» сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Соревнования в Ярославской области собрали участников из Новосибирской, Воронежской, Ленинградской, Московской и Ярославской областей, Карелии и Марий Эла. (фото Минприроды РК)