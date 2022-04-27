27 апреля 2022, 20:07
Общество

Студент из Петрозаводска признан лучшим вальщиком леса в России

На состязаниях молодых профессионалов в Ярославской области отличился третьекурсник Максим Исаков

Лучшим молодым профессионалом России по компетенции «Вальщик леса» стал Максим Исаков, третьекурсник Лесотехнического техникума в Петрозаводске. Об успешном выступлении студента на итоговых соревнованиях, приравненных к финалу национального чемпионата «Молодые профессионалы» сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Соревнования в Ярославской области собрали участников из Новосибирской, Воронежской, Ленинградской, Московской и Ярославской областей, Карелии и Марий Эла. (фото Минприроды РК)

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Метки: 
новости Карелии
Минприроды
вальщик
студент