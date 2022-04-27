Уникальные приемы развития детей показал музыкальный терапевт

Наделенные талантом люди используют свой дар по-разному. Петрозаводский мультиинструменталист Сергей Стангрит многие годы работает с детьми, имеющими особенности развития. Об этом мы рассказали в I части нашего материала.

В этом выпуске музыкальный терапевт дал простые ценные советы родителям слабослышащих и имеющих логопедические проблемы детей, показал простые приемы коррекционной работы с помощью музыкальных инструментов и собственного тела. Педагог подчеркнул, что ранняя диагностика даст лучшие результаты.

Советы, между прочим, будут полезны всем, у кого есть детишки для их гармоничного развития.

Часть II.