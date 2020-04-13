ЖК «Александровский»: что ждет дольщиков из-за пандемии короновируса

ООО «ЖК Александровский» включено в список непрерывно действующих предприятий на территории Республики Карелия. Эту информацию можно проверить по ИНН компании - 7806488227. Строительство Восточного корпуса продолжается даже в условиях карантина.

«Мы можем с уверенностью сказать, что корпус «Восточный» будет сдан в заявленные сроки. Строительство подходит к завершению. Уже совсем скоро мы начнем передачу ключей нашим дольщикам. Сейчас мы продолжаем работы по разводке электрики, установке видеодомофонов, дизайнерской отделке холлов, благоустройству придомовой территории»

- прокомментировала Анна Филатова, руководитель отдела продаж.

- Есть ли еще в продаже квартиры в строящемся доме и повлияла ли экономическая ситуация сегодня на стоимость квартир?

- Да, квартиры в продаже еще есть, но, с учетом скорого ввода в эксплуатацию и на фоне увеличившегося спроса, их осталось совсем немного. Сегодня люди волнуются за сохранение своих накоплений и вкладывают деньги в недвижимость. Это, пожалуй, сейчас самое верное решение: и вложение инвестиций , и приобретение квартиры для жизни в центре города. Несмотря на рост стоимости стройматериалов, увеличение спроса, мы «заморозили» цены на квартиры в апреле и даже даем дополнительную скидку для тех, кто планирует покупку в течение этого месяца.

-То есть покупатели, приобретающие у вас квартиры в апреле, смогут отпраздновать новоселье уже этим летом?

- Да! Если успеют сделать ремонт) У нас есть решение и этого вопроса - отличное предложение по отделке квартир. Мы понимаем, что ремонт в квартире необходимо выполнить быстро и, конечно, с оптимальным соотношением «цена и качество». Мы готовы предложить решение данной задачи профессионально, с гарантией и по приемлемой цене. Отделка от застройщика - это экономия времени, средств и здоровая нервная система.

Мы предлагаем полностью решить вопрос с отделкой «под ключ», стоимость квадратного метра с материалами и работами составляет всего 10 000 рублей. Таким образом в квартире 40 кв.м. с качественными материалами, дверями, установленной сантехникой обойдется всего в 400 000 руб. Не правда ли, это очень выгодно? Также есть возможность отделки по индивидуальному проекту. Выбрать материалы можно на сайте или отправить запрос на адрес amfilatova@okhta.com, и мы вышлем вам всю информацию на почту.

- То есть офис продаж работает в обычном режиме и вы также работаете с покупателями, как и раньше?

- Мы понимаем, как важно сегодня соблюдать все нормы безопасности и заботимся о здоровье наших дольщиков. На время карантина офис продаж работает в онлайн-режиме: мы консультируем по телефону, бронируем квартиры, оформляем заявки на ипотеку. Для заключения договора участия в долевом строительстве достаточно одной встречи!

Регистрация договора происходит электронно, все расходы мы берем на себя. Подать заявку на консультацию или забронировать бесплатно квартиру вы можете на нашем сайте или позвонив по телефону 33-22-44. Мы желаем всем здоровья! Давайте строить наше светлое будущее вместе!

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