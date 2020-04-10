Коронавирус резко увеличил спрос на поликарбонат

Предприятия торговли и сферы услуг, которые продолжают работать и в режиме повышенной готовности, принятом в связи с пандемией коронавируса, используют различные средства защиты персонала и клиентов. Помимо масок и перчаток небывалым спросом в этот период стали пользоваться экраны из монолитного поликарбоната. Этот материал не уступает в прозрачности оргстеклу, но при этом он более дешевый, ударостойкий, не желтеет и не лопается. Защитные конструкции из полкарбоната активно устанавливают на кассах, на открытых стойках регистрации и оплаты, например, на автозаправочных станциях, а также на прилавках торговых точек.

В Петрозаводске качественный прочный поликарбонат предлагает компания «ТОР». Специалисты компании изготовят конструкции по индивидуальным размерам и установят их там, где необходимо. Заказчики могут сделать это и сами, так как материал достаточно прост в обработке обычными инструментами.

Как рассказали в компании, монолитный поликарбонат достаточно часто используется и для остекления загородных домов, террас и балконов, а также на квадроциклах, снегоходах, лодках, катерах и тракторах.

Не за горами дачный сезон. Все дачники, конечно же, надеются на скорое завершение режима самоизоляции и уже планируют будущий фронт работ. Для того, чтобы обновить старые или построить новые теплицы, компания «ТОР» предлагает другой вид поликарбоната – сотовый. Наличие материала различной толщины позволяет использовать его для изготовления не только теплиц, но и козырьков, навесов и даже беседок различных цветов. Есть в продаже и готовые теплицы. С полным ассортиментом продукции, а также акциями и сезонными предложениями можно ознакомиться на сайте компании и в группе «Теплицы в Петрозаводске» в социальной сети «ВКонтакте».

В связи с текущей ситуацией специалисты предприятия дают консультации и принимают заказы по телефону 63-04-88. В радиусе 30 километров от Петрозаводска действует бесплатная доставка, а оплатить материал и работы по установке можно как наличными, так и картой прямо на месте при получении заказа.

На правах рекламы.

Автор: Анна Павлова